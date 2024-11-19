Nach drei Monaten intensiver Bemühungen fand am 18.11.2024 endlich die erste Runde der Gehaltsverhandlungen für 2025 statt. Der Forderungsbrief der GÖD vom 14.08.2024 und die Ankündigung von gewerkschaftlichen Maßnahmen hat Wirkung gezeigt.



In diesem ersten Verhandlungsschritt wurden die wirtschaftlichen Rahmendaten außer Streit gestellt:

* 3,8 % Inflation (gemessen von Oktober 2023 bis September 2024)

* Ein prognostizierter Wirtschaftsrückgang von 0,6 % für 2024 (WIFO/IHS)

* klare Forderung: Wirksamwerden des Gehaltsabschlusses ab 1.1.2025!



Auf diesen Daten basierend werden die Verhandlungen fortgesetzt. Bis ein fairer und akzeptabler Gehaltsabschluss erreicht ist, werden die angekündigten – und bei Bedarf auch zusätzliche – gewerkschaftlichen Maßnahmen planmäßig fortgesetzt.



Die GÖD bleibt dabei: Forderung nach einer nachhaltigen Sicherung und Stärkung der Kaufkraft für alle Kolleg:innen!



Wir halten euch auf dem Laufenden.