Bereits am 14.8. forderte die GÖD den Beginn von Gehaltsverhandlungen – der Dienstgeber ist trotz mehrmaliger Urgenz dem Ersuchen nicht nachgekommen. Will der Dienstgeber durch die Verweigerung von Verhandlungen eine Nulllohnrunde durchsetzen? Nicht mit uns – Wertschätzung sieht anders aus.

Die GÖD hat in der Bundeskonferenz vom 7.11.2024 eine Resolution zu gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen beschlossen: GÖD Resolution

Der nächste Schritt: Dienststellenversammlungen in KW 47 (ab Montag, 18.11.24) um Kolleg:innen über die Situation und weitere Vorgehensweise zu informieren

Info-Schreiben betreffend Dienststellenversammlung allgemein: Info Dienststellenversammlung

Informationsmaterial der GÖD inkl. einer Powerpointpräsentation, Textbausteine zur Einberufung und Information der Schulleitung können bei uns eingeholt werden.

Bitte wende dich an patricia.gsenger@my.goed.at oder irini.tzaferis@my.goed.at

