Da nun die Streikfreigabe des ÖGB-Vorstandes vorhanden ist und die Nulllohnrunde noch nicht vom Tisch ist, findet folgende gewerkschaftliche Maßnahme – Kundgebung/Demonstration – statt:

Wann? Dienstag, den 26. November 2024 um 15.00 Uhr

Wo? Vor dem Bundeskanzleramt, 1010 Wien, Ballhausplatz 2,

Dauer? ca. 45 Minuten



Um die Leistungen und Aufgaben der Öffentlichen Dienste für alle sichtbar zu machen, wird entlang der Ringstraße (zwischen Schottentor und Staatsoper) ab 13.30 Uhr ein „Marsch der Berufsgruppen“ stattfinden . Der Ring wird hierzu in diesem Bereich für den öffentlichen Verkehr gesperrt.



Organisatorische Zuständigkeiten

* Landesvorstände für den eigenen Betreuungsbereich

* Bundesvertretungen für Wien



Ein allfällig erforderlicher Rechtsschutz gilt auch für alle Kolleg:innen, welche aus Anlass dieser gewerkschaftlichen Maßnahme der GÖD beitreten.



Hier alle notwendigen Informationen zur Kundgebung am 26. November:

* GÖD-Info zu gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen

* FAQs zur Kundgebung am 26. November 2024 der GÖD und younion



Bei keinen gewerkschaftlichen Maßnahmen der GÖD seit 1945 wurden jemals Sanktionen verhängt, für die auch keine klare Rechtsgrundlage (weder gesetzlich noch durch die Rechtsprechung) bestünde.



Hier zwei Beispiele, welche finanziellen Verluste während der gesamten Dienstzeit bei einer Nulllohnrunde aufkommen würden. Die Auswirkungen auf die Pension sind hier noch gar nicht berücksichtigt! Verdienstentgang bei Nulllohnrunde