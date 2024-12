Liebe Kollegin, lieber Kollege,

wir waren ebenso überrascht wie ihr, als uns heute die Nachricht von der Absage der Demonstration erreichte: „Demonstration abgesagt! Fairer Gehaltsabschluss erreicht!“

Nach intensiver Vorbereitung – von Dienststellenversammlungen über die Organisation der Teilnahme bis hin zu Reisen nach Wien – waren viele von euch bereits auf dem Weg, manche sogar schon angekommen. Dieses enorme Engagement und die gelebte Solidarität waren laut GÖD-Vorsitzendem ausschlaggebend dafür, dass dieser Abschluss überhaupt möglich wurde.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Aufruf der GÖD ausschließlich auf den Gehaltsabschluss abzielte. Andere Themen, die im Raum standen, basierten auf Fehlinterpretationen.

Nach mehreren intensiven und harten Verhandlungsrunden konnte heute Vormittag ein Abschluss erzielt werden:

Nulllohnrunde wurde erfolgreich abgewendet

Langfristige Sicherung der Kaufkraft erreicht

Ab 1.1.2025 steigen die Gehälter um 3,5 %, mindestens 82,40 Euro, maximal 437,80 Euro.

Zulagen und Vergütungen werden ebenfalls um 3,5 % erhöht.

Ab 1.1.2026 erfolgt eine Erhöhung um die abgerechnete Inflation plus 0,3 Prozentpunkte.

Vielen Dank an alle, die bereit gewesen wären, an den Kampfmaßnahmen teilzunehmen! Euer Einsatz hat gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt und Entschlossenheit in solchen Verhandlungen sind.

Die Gehaltstabellen für 2025 findet ihr hier: Gehaltstabellen 2025