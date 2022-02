Müssen schwangere Lehrerinnen wirklich mit Ende der Maskenpflicht zurück in den Präsenzunterricht?

Bislang hatten schwangere Kolleginnen aufgrund des erheblichen Infektionsrisikos die Möglichkeit sich vom Präsenzunterricht freistellen zu lassen und im Distance-Learning ihre Klassen zu betreuen.

Mit dem Wegfall der Maskenpflicht steigt das Infektionsrisiko in der Schule nochmals deutlich an. Schwangere unter diesen Voraussetzungen in die Klassen zurückzuholen ist nicht zumutbar.

Daher fordern wir dringend die Verlängerung der bestehenden Regelung.