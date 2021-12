Das Kommunikationschaos hat mit der Lockdown-Entscheidung/Verkündung gestern bzw. heute Vormittag seinen bisherigen traurigen Höhepunkt erreicht.



Die Regierung hat auf Bundes- und Landesebene eine klar strukturierte Vorgehensweise verabsäumt. Statt alle zu einen und gemeinsam gegen die Pandemie vorzugehen, liefern sich Bund und Land, Gesundheits- und Bildungsministerium einen öffentlichen Diskurs. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß.



Wieder einmal erfahren wir über die Medien widersprüchliche und diesmal auch inakzeptable Regelungen für den Schulbereich.



ES REICHT … folgender Offener Brief ist an Bildungsminister Faßmann ergangen:

20211119-Offener-Brief