Der NÖ Frauenlauf findet am 1. September in St. Pölten statt.

Die GÖD NÖ unterstützt ihre Teilnehmer:innen:

* Zuschuss in Höhe von € 15,– bei der Anmeldung

* gratis GÖD-NÖ Laufshirt

* GÖD VIP-Zelt im Ziel mit Verköstigung



Anmeldung ist freigeschaltet: Anmeldung GÖD NÖ-Frauenlauf (GÖD-Mitgliedsnummer angeben! )

Bei Anmeldung bis spätestens 30. Juni 2024: gratis GÖD NÖ Frauenlauf-Shirt

Strecke und das Veranstaltungsgelände:

Die Strecken verlaufen alle im Seengebiet um den Ratzersdorfer bzw. Viehofner See und entlang der Traisen.

* Beste Verpflegung und wetterfeste Siegerinnenehrung in der Veranstaltungshalle des Sportzentrums NÖ

* Viele Aussteller am Veranstaltungsgelände

Streckendistanzen

* 9,8 km Laufen

* 5,2 km Laufen

* 5,2 km Nordic Walking

* 2,5 km Laufen

Kinder- und Jugendläufe:

* Kinder bis 10 Jahre: 500 m Lauf (Burschen und Mädchen)

* Mädchen bis 16 Jahre: 1000 m Lauf

Weitere Infos unter http://www.noe-frauenlauf.at