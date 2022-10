Der Vorstand der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst hat am 23. Oktober 2017 folgende Resolution zum Thema „Sozialpartnerschaft“ beschlossen:

GÖD Resolution

Ende des Jahres läuft Das Gehaltsabkommen für 2022 ab. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst ersucht im Brief an den für den öffentlichen Dienst zuständigen Vizekanzler Werner Kogler um Aufnahme von Gehaltsverhandlungen.

Wir fordern eine nachhaltige Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte und Zulagen, damit eine dauerhafte Sicherung und Steigerung der Kaufkraft für alle öffentlich Bediensteten erreicht wird.

Hier der vollständige Brief zum Nachlesen:

Aufnahme der Gehaltsverhandlungen