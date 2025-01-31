Ein weiteres Semester liegt hinter uns, geprägt von Herausforderungen und harter Arbeit. Nun ist es an der Zeit, innezuhalten und sich eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Die Semesterferien stehen vor der Tür und bieten die perfekte Gelegenheit, Kraft zu tanken und die Seele baumeln zu lassen.

Wir wünschen wunderschöne und erholsame Ferien. Nutzt die Zeit, um abzuschalten, neue Energie zu sammeln und die kleinen Freuden des Lebens zu genießen. Ob ein spannendes Buch, ein Spaziergang in der Natur oder einfach das süße Nichtstun – macht das, was euch glücklich macht und gut tut.

Danke für euer unermüdliches Engagement und euren Einsatz im vergangenen Semester. Wir freuen uns darauf, gemeinsam in ein neues, erfolgreiches Semester zu starten – voller frischer Ideen und Tatendrang.

Erholt euch gut und genießt die Ferienzeit!

Herzliche Grüße

euer FSG AHS Team