Als besonderes Service für AHS-Lehrpersonen bietet die FSG-AHS monatlich Online-Seminare zu verschiedenen Themenbereichen an:

Das Jahr eines Personalvertreters – Aufgaben des DA Teil 1: 16.10.23, 17 Uhr

Wenn der Groschen fällt – Gehaltszettel 7.11.23, 17 Uhr

Noten würfeln … aber richtig – LBVO Teil 1: 13.12.23, 17 Uhr

Gerade am Schulbeginn ist für Personalvertreter:innen an der Schule viel zu tun: von der definitiven LFV, dem Stundenplan und den vielen neuen Kolleg:innen, die wir unterstützen. Im Online-Seminar „Das Jahr eines Personalvertreters“ besprechen wir die verschiedenen Herausforderungen, geben Tipps und Raum für Fragen und Austausch. Dieses Seminar richtet sich an Mitglieder des Dienststellenausschusses und alle Kolleg:nnen, die sich für Personalvertretungsarbeit interessieren.

So wichtig der Gehaltszettel ist, so schwer verständlich ist er oft. Im Online-Seminar „Wenn der Groschen fällt“ besprechen wir alle Inhalte rund um den Gehaltszettel, klären gemeinsam offene Fragen und geben Raum für Austausch und Diskussion. Dieses Seminar richtet sich an AHS-Lehrer:Innen, die Fragen zum Gehaltszettel haben.

Gerne können schon vorab Fragen an natascha.deix@my.goed.at geschickt werden.

Das Online-Seminar „Noten würfeln … aber richtig“ soll einen Überblick über die Dauer, Häufigkeit und verschiedene Formen von Leistungsfeststellungen während des Schuljahres geben. Der Info-Input wird zwischen 30 und 45 Minuten dauern, anschließend bleibt noch genügend Zeit für die Beantwortung von Fragen.

Gerne können schon vorab Fragen an sabine.reitboeck@my.goed.at geschickt werden.