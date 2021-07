Liebe Kollegin, lieber Kollege,



ein arbeitsintensives Schuljahr geht dem Ende zu und die Ferien lassen nun auch nicht mehr lange auf sich warten.



Es ist Zeit Danke zu sagen:

Danke für den Einsatz in einem besonderen Schuljahr.

Danke für die professionelle und ausgezeichnete Arbeit.

Danke für den großartigen Beitrag, der tagtäglich für unsere Gesellschaft geleistet wird.



Wir Lehrerinnen und Lehrer bewirken Großartiges.



Und nun sollten wir mal daran denken, was wir Schönes unternehmen könnten, worauf wir schon lange mal Lust hätten und weniger daran, was unbedingt noch erledigt werden muss.



In diesem Sinne wünscht das Team der FSG-AHS schöne und erholsame Ferien!