In der heutigen Pressekonferenz gab Bildungsminister Faßmann Folgendes bekannt:

+ über 90% der Schülerinnen und Schüler erschienen zum Unterricht

+ über 80% der Lehrpersonen haben von der Möglichkeit der Freistellung nicht Gebrauch gemacht und haben ihren Unterricht gehalten

+ über 90% der Schulen hatten an den schulautonomen Tagen offen

BM Faßmann informierte über die Lockerungen der Bestimmungen an den Schulen:

+ ab 3. Juni keine Verpflichtung Mund-Nasen-Schutz in der Schule zu tragen – „Kann Bestimmung“

+ BESP kann freiwillig in Ergänzung zum bestehenden Stundenplan angeboten werden.

+ Im Gegenstand Musikerziehung ist Singen wieder generell erlaubt.

+ Veranstaltungen zum Schulschluss sind möglich



Information Lockerungen_COVID_19_Bestimmungen