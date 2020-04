In der heutigen Pressekonferenz gab Bildungsminister Faßmann folgendes bekannt:

* Schulen bleiben zur Betreuung offen – kein regulärer Unterricht

* ab 4. Mai werden die Maturantinnen und Maturanten in die Schulen zurückkehren

* drei Wochen gezielte Vorbereitung auf die schriftliche Matura und Abschluss der 8. Klasse

* in jedem Maturafach soll eine Schularbeit geschrieben werden – Deutsch, lebende Fremdsprache und Mathematik

* ab 25. Mai findet die schriftliche Matura statt – drei Prüfungsgebiete: Deutsch, lebende Fremdsprache und Mathematik; Dauer der Prüfungszeit wird um eine Stunde verlängert um Hygienemaßnahmen einhalten zu können

* ev. viertes schriftliches Maturafach entfällt

* Benotung: Mittel aus der Maturaleistung und der Leistungen aus der 8. Klasse – Gewichtungsfaktoren werden noch bekanntgegeben

* Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz, Desinfektion von Flächen

* mündliche Matura entfällt – Note = Beurteilung der 8. Klasse (wer will kann freiwillig mündlich antreten)

* VWAs wurden laut BM Faßmann benotet





FAHRPLAN Zentralmatura: pdf Fahrplan





Link zur Pressekonferenz: PK BM Faßmann

(Beginn: ab 6. Minute)