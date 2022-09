Als besonderes Service für AHS-Lehrpersonen bietet die FSG-AHS monatlich Online-Seminare zu verschiedenen Themenbereichen an:

First Steps: 26.09.22, 17.00 Uhr

Das Jahr eines Personalvertreters – Aufgaben des DA Teil 1: 06.10.22, 17 Uhr

Wenn der Groschen fällt – Gehaltszettel: 17.11.22, 17 Uhr

Noten würfeln … aber richtig – LBVO Teil 1: 13.12.22, 17 Uhr

LFV – Aufgaben des DA Teil 2: 12.01.23, 17 Uhr

ANMELDUNG:

Irini.Tzaferis@my.goed.at

First Steps 26.09.22, 17.00 Uhr

Im Online-Seminar „First Steps“ besprechen wir alle wichtigen Themen rund um den Einstieg in den Lehrberuf, klären gemeinsam offene Fragen und geben Raum für Austausch und Diskussion. Dieses Seminar richtet sich an AHS-LehrerInnen im ersten Dienstjahr, JunglehrerInnen und alle, die Fragen zum Schulbeginn haben.

Das Jahr eines Personalvertreters – Aufgaben des DA Teil 1 06.10.22, 17 Uhr

Gerade am Schulbeginn ist für PersonalvertreterInnen an der Schule viel zu tun: von der definitiven LFV, dem Stundenplan und den vielen neuen KollegInnen, die wir unterstützen. Im Online-Seminar „Das Jahr eines Personalvertreters“ besprechen wir die verschiedenen Herausforderungen, geben Tipps und Raum für Fragen und Austausch. Dieses Seminar richtet sich an Mitglieder des Dienststellenausschusses und alle KollegInnen, die sich für Personalvertretungsarbeit interessieren.

Wenn der Groschen fällt – Gehaltszettel 17.11.22, 17 Uhr

So wichtig der Gehaltszettel ist, so schwer verständlich ist er oft. Im Online-Seminar „Wenn der Groschen fällt“ besprechen wir alle Inhalte rund um den Gehaltszettel, klären gemeinsam offene Fragen und geben Raum für Austausch und Diskussion. Dieses Seminar richtet sich an AHS-LehrerInnen, die Fragen zum Gehaltszettel haben. Gerne können schon vorab Fragen an natascha.deix@my.goed.at geschickt werden.

Noten würfeln … aber richtig – LBVO Teil 1 13.12.22, 17 Uhr

Das Online-Seminar „Noten würfeln … aber richtig“ soll einen Überblick über die Dauer, Häufigkeit und verschiedene Formen von Leistungsfeststellungen während des Schuljahres geben. Der Info-Input wird zwischen 30 und 45 Minuten dauern, anschließend bleibt noch genügend Zeit für die Beantwortung von Fragen. Gerne können schon vorab Fragen an sabine.reitboeck@my.goed.at geschickt werden.

LFV – Aufgaben des DA Teil 2 12.01.23, 17 Uhr

Im Online-Seminar „LFV“ besprechen wir, worauf PersonalvertreterInnen beim Erstellen der Lehrfächerverteilung achten müssen, geben Tipps und Raum für Fragen und Austausch. Dieses Seminar richtet sich an Mitglieder des Dienststellenausschusses und alle KollegInnen, die sich für Personalvertretungsarbeit interessieren.



Überblick Online-Seminare Herbst/Winter 2022