Der Elektronische Impfpass (e-Impfpass) wird in den nächsten Jahren den klassischen Papier-Impfpass ablösen.

Alle Impfungen, die eine Person erhalten hat, werden nicht mehr in einem Impfpass aus Papier dokumentiert, sie werden in einem elektronischen nationalen Impfregister abgespeichert.

Die Corona-Schutzimpfungen werden bereits im e-Impfpass eingetragen.

Die Impfungen können über das ELGA-Portal eingesehen werden.



Anleitung zum Download des elektronischen Nachweises: Info_Einsicht-Impfstatus

Anmeldung Handy Signatur: Handy Signatur

Information zum e-Impfpass: e-Impfpass

BGBLA zur Änderung der Covid 19-Einreiseverordnung: EinreiseVO-BGBLA