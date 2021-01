Weiterhin gültig:

COVID-Schulverordnung 2020/21 – novelliert mit BGBl Nr. 22/2021 (22.1.2021)

Erlass „Schulbetrieb ab 7. Jänner 2021“

Semesterferienverordnung 2021

Sekundarstufe I

Unterricht erfolgt im Distance Learning: „Bei der Vermittlung neuer Unterrichtsinhalte ist abzuwägen, welches Ausmaß an neuen Inhalten im Distance Learning bewältigbar ist. Jene Lerninhalte, die wesentlich für den weiteren Kompetenzaufbau sind, sind dabei prioritär zu berücksichtigen.“

Betreuung und pädagogische Unterstützung an den Standorten

Sekundarstufe II

Unterricht erfolgt im Distance Learning

weiterhin: Gruppen oder einzelne Klassen können an die Schule zurückkehren, damit Leistungsfeststellungen, deren entsprechende Vorbereitung darauf, Erhebung des Lernstandes, uÄ erfolgen kann

Zusatzstunden in Abschlussklassen: ausnahmslos im Präsenzunterricht – Verschiebung und Blockung möglich

Mund-Nasen-Schutzpflicht

FFP2-Masken-Pflicht für Lehrpersonen und Personen, die in der Schulverwaltung arbeiten

FFP2-Masken-Pflicht entfällt, wenn alle sieben Tage das negative Ergebnis einen Antigen-Tests oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 vorgewiesen wird

FFP2-Masken werden zur Verfügung gestellt (Verteilung erfolgt über die Bildungsdirektion)

im Schulgebäude MNS-Pflicht für Schülerinnnen und Schüler (Schulleiter kann dies auch für einzelne Unterrichtsstunden oder Teilen von diesen anordnen)

Selbsttests

freiwillig und kostenlos

mindestens einmal pro Woche am Schulstandort

bei positiven Testergebnis kontaktiert die Schule 1450 und die örtliche Gesundheitsbehörde

Sekundarstufe I: Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten

Konferenzen finden ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation statt.

Semesterferien

Beginn auch für Steiermark und Oberösterreich am 8. Februar 2021





Schulnachricht

Überreichung an den ersten beiden Unterrichtstagen des Sommersemesters 2021 (in der 4., 8. und 9. Schulstufe kann die Schulnachricht auf Verlangen ab dem Ende des Semesters in der Schule abgeholt werden





Zusammenfassung: Schulbetrieb ab 25.1.2021

ERLASS – Schulbetrieb ab 25.01.2021