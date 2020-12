BM Faßmann hat heute die Details zur Anmeldung für die Schnelltests am kommenden Wochenende per Mail übermittelt.



Hier der Anmeldelink:

https://www.oesterreich.gv.at/public/Screening-in-%C3%96sterreich.html



Unten das Dokument „FAQ – Schnelltests für Pädagoginnen/Pädagogen und Verwaltungsbedienstete der Bildungseinrichtungen“.

Hier werden Fragen, wie zum Beispiel

* Ist die Teilnahme verpflichtend?

* Wann und in welcher Form erhalte ich mein Testergebnis?

* Bin ich verpflichtet, mein Testergebnis bzw. die Teilnahme in der Schule bekannt zu geben?

* Gibt es Konsequenzen, wenn ich mich nicht testen lasse?

beantwortet

FAQ-Schnelltests