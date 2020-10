in der heutigen Pressekonferenz wurden von Bildungsminister Faßmann und Gesundheitsminister Anschober folgende Verfahrensschritte bei einem Verdachtsfall vorgestellt:

* Verdachtsfall tritt auf

* Schulleitungen informiert die Gesundheitsbehörde und die Bildungsdirektion

* Gesundheitsbehörde bestimmt die weiteren Verfahrensschritte, auch ob in der Schule getestet wird oder später zu Hause

* Gesundheitsbehörde wird sich bemühen, die Testung innerhalb von 24 Stunden durchzuführen und das Ergebnis innerhalb von 48 Stunden zu verlautbaren

* nicht die Wohnsitzbehörde ist zuständig, sondern die Gesundheitsbehörde des Schulstandorts

* Pilotversuch in NÖ (Mödling) und Tirol: Verdachtsfall tritt auf – mobiles Team wird an die Schule geordert – Testung an der Schule – positives Ergebnis: Meldung an die Gesundheitsbehörde, welche das weitere Verfahren übernimmt

Presseunterlage: Vorgehensweise an Schulen _20201022

Oberstufe bei Orange: Erlass Sekundarstufe II_Ampel Orange