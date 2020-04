in der heutigen Pressekonferenz gab Bildungsminister Faßmann Folgendes bekannt:



Stufenplan zur Schulöffnung

+ Etappe 1: ab 4.5.2020

Maturaklassen, Abschlussklassen von BMS und BMHS, Lehr-Abschlussklassen in den Berufsschulen

+ Etappe 2: ab 15.5.2020

Alle Klassen der Primar- und Sekundarstufen I (Volksschulen, Neue Mittelschulen, Allgemein Bildenden Höhere Schulen), Sonderschulen, Deutschförderklassen

+ Etappe 3: ab 29.5.2020

Alle weiteren Klassen der Sekundarstufe II (AHS Oberstufe, BMS, BMHS, Berufsschulen), Polytechnischen Schulen

Prinzip „Verdünnung“

+ Etappen 2 und 3: Schichtsystem

+ Klassen werden in „A“ und „B“ Gruppen geteilt.

* In der ersten Woche: Gruppe A hat an drei Werktagen (Mo bis Mi) Unterricht.

An den zwei weiteren Werktagen können Schülerinnen und Schülern der Gruppe A Betreuung am Schulstandort in Anspruch nehmen.

Schülerinnen und Schüler der Gruppe B können von Mo bis Mi Betreuung in Anspruch nehmen und werden Do und Fr unterrichtet.

* In der darauffolgenden Woche: Schülerinnen und Schüler der Gruppe A können an drei Werktagen (Mo bis Mi) die Betreuung in Anspruch nehmen und werden an zwei Werktagen (Do und Fr) unterrichtet.

Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B erhalten an drei Werktagen (Mo bis Mi) Unterricht und können an zwei Werktagen die Betreuung in Anspruch nehmen.

+ Die jeweiligen Stundenpläne bleiben aufrecht, Fächer mit Ausnahme von Leibeserziehung und Musik finden statt.

=> Ministerium wird eine Richtlinie herausgeben (Lehrstoff)

Leistungsbeurteilung

+ Basis bilden Noten des Semesterzeugnisses und die Leistungen bis zum 16.3.2020

+ Leistungen des Distance Learnings als Mitarbeit

+ keine Schularbeiten

+ mündliche Prüfungen möglich

+ Aufsteigen mit einem Nicht genügend ohne Beschluss der Klassenkonferenz möglich

+ bei mehreren Nicht genügend: Beschluss der Klassenkonferenz

=> Ministerium wird eine Richtlinie herausgeben

Prinzip „Schutz & Hygiene“

+ Hygiene-Handbuch (regelt die hygienischen Voraussetzungen bzw. Verhaltensweisen im Schulbetrieb)

+ Eltern sollen sich um den Nasen-Mundschutz der Schülerinnen und Schüler kümmern

Fragen/Antworten in der Pressekonferenz

+ Schuljahr wird nicht verlängert

+ ev. nächstes Schuljahr früher beginnen – Summerschool (für jene, die Schwierigkeiten haben die Kompetenzen zu erreichen)

+ Monitoring: Sind Testungen geplant? Hygienemaßnahmen laut Hygienehandbuch, Testungen nicht

+ Online Unterricht an freien Tagen? Hausübungstage – Distance Learning nicht weiter möglich, da die Lehrerinnen und Lehrer sind in der Schule eingesetzt





Presseunterlagen Etappenplan Schulöffnungen