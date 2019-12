Entgegen allen Trends konnten wir einen tollen Wahlerfolg einfahren.



Insgesamt erzielten wir ein Plus von 6 Mandaten (Niederösterreich, Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg) in den Landesleitungen und ein Plus von 2 Mandaten (Burgenland, Kärnten) in den Fachausschüssen. Alle weiteren Mandate konnten gehalten werden.

Prozentuelle Zugewinne waren auf fast allen Ebenen zu verzeichnen.

Genauere Ergebnisse aus den Bundesländern werden wir euch demnächst zukommen lassen.



DANKE an alle Wählerinnen und Wähler für ihre Stimme und das somit ausgesprochene Vertrauen. Wir werden uns aktiv für euch einsetzen und eure Anliegen bestmöglich vertreten.



Ein solcher Wahlerfolg wäre ohne jene Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort großen Einsatz zeigen nicht möglich – ein großes DANKESCHÖN an alle, die uns aktiv unterstützen.

ahs-update Wahl