Bald ist es soweit: am 27. und 28. November finden die Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen statt.



Wohin sich das österreichische Bildungswesen in Zukunft entwickeln wird, ist derzeit äußerst ungewiss.



Daher brauchen die Lehrerinnen und Lehrer in Zeiten wie diesen dringender denn je eine Personalvertretung, die sich unter allen Umständen für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen einsetzt und dem Dienstgeber nicht verpflichtet ist.



Es gibt viel zu tun in den nächsten Jahren.

Mit deiner Stimme und deiner Unterstützung können wir gemeinsam die AHS aktiv gestalten.

Wir vertreten deine Anliegen auf Landes- und Bundesebene, damit die AHS für dich ein sicherer und attraktiver Arbeitsplatz bleibt … deshalb … deine Stimme für …

ahs aktiv – FSG GÖD